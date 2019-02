...con Delio Rossi

A tu per tu ...con Foggia 22.02 - Inizio in sordina, poi la ripresa. Ad inizio anno il Benevento era stato etichettato come una delusione, adesso la squadra di Bucchi ha ripreso il cammino. “Non parlerei di delusione. Dall’esterno può anche essere vista così, ma se uno vede che abbiamo cambiato tanti calciatori e... 22.02 - Inizio in sordina, poi la ripresa. Ad inizio anno il Benevento era stato etichettato come una delusione, adesso la squadra di Bucchi ha ripreso il cammino. “Non parlerei di delusione. Dall’esterno può anche essere vista così, ma se uno vede che abbiamo cambiato tanti calciatori e... A tu per tu ...con Foschi 21.02 - Problemi con gli inglesi? Niente paura, ci pensa Rino Foschi. A gennaio il dirigente romagnolo era stato addirittura esonerato da improvvisati manager del pallone che avevano preso in mano il Palermo. Un Palermo che sotto la gestione inglese a cui Zamparini aveva ceduto la società... A tu per tu ...con Lucescu 20.02 - "Quella di questa sera sarà una partita difficile: l'attacco della Juve contro la difesa dell'Atletico. I bianconeri sviluppano un grande gioco propositivo, i Colchoneros cercheranno di impedirgli di rendere proficue le trame offensive. Dall'Atletico mi aspetto tanto orgoglio, tanto... A tu per tu ...con Galli 19.02 - "Piatek si è confermato anche al Milan, sta dimostrando di essere un attaccante importante". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Galli. Il Milan ha avuto ragione. Anche perché Higuain aveva voglia di cambiare aria. "Se un giocatore non è contento di stare in un... A tu per tu ...con Vrenna 18.02 - "Cerchiamo un risultato importante che in casa non arriva da tempo. Le strisce positive ci sono anche se fatte di pareggi. Cerchiamo di affrontare la gara nel migliore dei modi". Così a TuttoMercatoWeb il dg del Crotone, Raffaele Vrenna, in vista della partita di questa sera contro... A tu per tu ...con Ventura 17.02 - "Ho visto tante partite, continuerò a vederle fino al 26 maggio. Speravo si affievolisse il sacro fuoco, invece ho ancora più rabbia di prima, voglio ricominciare". Giampiero Ventura pronto a tornare in pista a fine stagione. L'ex ct della Nazionale che quest'anno ha guidato il Chievo... A tu per tu ...con Valcareggi 16.02 - "L'Atalanta è la squadra del momento, dell'anno. Gioca bene, vince. Se va sotto rimonta con facilità. È un esempio per tutti, che si imita con difficoltà. Oggi l'Atalanta è un'eccellenza". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Furio Valcareggi. E Gattuso? "Gattuso è un... A tu per tu ...con Capozucca 15.02 - Davide contro Golia. Ma il Frosinone a fare da sparring partner, questa sera contro la Juventus, non ci sta. "Dire che è una partita proibitiva è un luogo comune, pensare di andare a Torino credendo che sia facile non va bene. Sappiamo che incontriamo una squadra fortissima", dice... A tu per tu ...con Mandorlini 14.02 - "Dispiace per Icardi, ma è una presa di posizione della società che va accettata". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini sul caso Mauro Icardi all'Inter. Per l'Inter è un momento complicato. "Da fuori è difficile giudicare, ma è evidente che qualcosa non vada. Dispiace. Ma... A tu per tu ...con Guarascio 13.02 - "Sono soddisfatto per come abbiamo lavorato sul mercato. In campionato l'inizio è stato un po' in salita ma ci siamo ripresi". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio. Pronti per la Cremonese? "Le partite sono tutte difficili. Cercheremo di fare del... 13.02 - "Sono soddisfatto per come abbiamo lavorato sul mercato. In campionato l'inizio è stato un po' in salita ma ci siamo ripresi". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio. Pronti per la Cremonese? "Le partite sono tutte difficili. Cercheremo di fare del...