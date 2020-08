...con Leandro Chichizola

“Spezia, Serie A meritata! Inter, occhio al Siviglia: Ocampos al top, ma che bravi Lukaku e Lautaro! Messi? Spero di sfidarlo. Getafe, vorrei giocare di più”

Lo Spezia vola in Serie A. “Sono molto contento. Avevo parlato con Terzi con cui ho un bel rapporto, ma non ho voluto disturbare tanto. Ho tifato, con il telefono in mano, seguendo l’andamento della partita”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex portiere della formazione ligure, Leandro Chichizola, oggi al Getafe.

Per lo Spezia è stato un grande cammino.

“Arrivare terzi in campionato non è poca cosa. La B è lunga. Allo Spezia ho vissuto i primi anni in Europa, un passo importante per la mia carriera. Ho tifato e sono contento che sia arrivata la promozione”.

Ha sfidato l’Inter qualche settimana fa. Oggi i nerazzurri sfidano il Siviglia. Come la vede stasera?

“L’Inter è tra le più forti, così come il Siviglia che è fortissimo e attacca con sette uomini e difende compatto. Sarà una partita molto bella. L’Inter attacca e fa gol, così come il Siviglia che fa un pressing incredibile e arriva in porta con grande facilità. Ocampos è al top. Dall’altra parte Lukaku e Lautaro sono fortissimi. Sarà una grande partita”

In Spagna si parla molto del futuro di Messi.

“Ho letto qualcosa... ma vedo difficile un suo arrivo in Italia. Io mi auguro di poter giocare contro Messi”.

E lei resterà al Getafe?

“Ho ancora un anno di contratto. Ho giocato l’Europa League, peccato per la sconfitta contro l’Inter. Ma avrei voluto giocare di più in campionato. Vedremo cosa accadrà”

Ci pensa al ritorno in Italia?

“Si. Italia, Spagna e Inghilterra sono i campionati che mi piacciono di più. Conosco bene il calcio italiano, così come quello spagnolo”.