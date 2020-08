...con Nenad Bjelica

“Spezia in A realizzazione di un sogno: con Angelozzi e Italiano club in buone mani. Dinamo Zagabria, gestita male la crisi Covid. Champions, PSG favorito”

“Spezia in A ? È la realizzazione del sogno di chi lavora tanti anni per la società. Hanno fatto una grande cosa. Spero che in Serie A possa fare bella figura”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore dello Spezia Nenad Bjelica.

La Serie A sarà impegnativa...

“Hanno un allenatore che ha fatto cose incredibili. Spero possano continuare a fare bene. E comunque c’è un direttore sportivo molto preparato come Guido Angelozzi”.

E leí, mister?

“Sto valutando delle offerte. Da Grecia e Turchia, che non mi hanno convinto. Aspetto la migliore offerta per me e la mia famiglia”

Champions League: stasera c’è la finale. Chi vincerà?

“Il Bayern ha vinto tutte le partite della Champions. Contro Barça e Lione i primi minuti ha avuto tanta fortuna, poi ha vinto con un grande margine. Ma sul piano difensivo non mi ha convinto. E secondo me il PSG è favorito perché davanti può fare molto male”.

Perché ha lasciato la Dinamo Zagabria?

“Hanno avuto un’altra idea sul modo di affrontare la crisi del Covid. Abbiamo avuto un buon rapporto, poi hanno preso una decisione forte che ha fatto male a tutti. Così abbiamo risolto il contratto”.

Italiano piace al Genoa. Se l’attuale mister andasse e lo Spezia la richiamasse?

“Io allo Spezia sono stato molto bene. Italiano pero è un buonissimo allenatore, lo ha dimostrato. E spero possa fare bella figura ancora con lo Spezia. Angelozzi farà bene, è un uomo esperto che conosce il mercato. Con loro lo Spezia è in buone mani”.