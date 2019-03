...con Perinetti

“Viareggio, va bene così. Romero, Juve in pole ma resterà con noi un altro anno. Milan, Gattuso merita il rinnovo. Io al Genoa finché vorrà Preziosi. Bologna? Le piazze ambite vanno a chi fa peggio”

“È stato un grande risultato essere arrivati in finale. Nel complesso avremmo meritato qualcosa in più, il Viareggio è un torneo che serve a far fare esperienza. E come ha anche rimarcato il Presidente Preziosi, è stato un ottimo torneo”. Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti parla a TuttoMercatoWeb e guarda avanti con fiducia con la certezza che la sconfitta in finale al Viareggio è solo un ricordo, con la consapevolezza che i giovani rossoblù si sono messi in mostra e potranno ritagliarsi uno spazio importante in futuro.

Direttore, Genoa sempre in prima linea. Soprattutto sul mercato. Romero sarà della Juve?

“C’è un forte interessamento della Juve. Lo segue da tempo. Vedremo. La nostra speranza comunque è quella di tenere Romero anche il prossimo anno, sarebbe importante per la sua crescita. E magari anche per la Juventus, che si troverebbe un calciatore con maggiore esperienza nel campionato italiano”.

Altro uomo mercato sarà Kouamé.

“Prandelli lo ha voluto portare in una zona dove può giocare più palloni. Ha risposto bene. È un ragazzo utile al Genoa per qualità, generosità e come si spende in partita. Per adesso è importante che faccia bene con noi”.

Si aspettava l’impatto che ha avuto Piatek al Milan?

“Faceva gol già al Genoa, al Milan è più facile”.

La nuova scommessa è Sanabria.

“Lo avevamo seguito, si è presentata questa opportunità e abbiamo deciso di prenderlo. Dovrà lavorare per sfruttare meglio le sue caratteristiche”.

Al Milan non sorride soltanto Piatek, ma anche Gattuso che presto potrebbe rinnovare il contratto. Il primo a dargli fiducia su una panchina italiana è stato lei, al Palermo.

“Sono arrivato prima tante volte (sorride, ndr). Merita tutto l’appoggio possibile. La sua voglia di arrivare e la caparbietà sono state premiate. Non entro nelle dinamiche, ma vedo che rinnovano tutti, anche miei colleghi. Mi sembra che Gattuso il prolungamento lo meriti”.

Direttore, e lei? Voci di mercato la accostano ad altre squadre...

“Finché Preziosi deciderà che devo stare al Genoa rimarrò qui. Devo ripagare le volte precedenti che non ci siamo trovati almeno con la fedeltà. Se poi per qualche motivo ci dovessero essere cose diverse non sarò certo io a fare il primo passo. Sono contento al Genoa, felice di essere utile al presidente”.

Se le dico Bologna?

“Le piazze ambite vanno a chi ha avuto stagioni meno fortunate. Chi fa meno bene ha più chance. Forse si punta sulla voglia di riscatto dei soggetti interessati. Bologna è una piazza ambita, ma finché Preziosi vorrà io resterò al Genoa”.

Vi state già muovendo per l’estate? Monitorate il mercato turco?

“La prima regola è capire cosa possono dare i nostri calciatori. Capire su chi vorrà puntate Prandelli. Stiamo guardando il mercato internazionale e nazionale. Poi abbiamo anche giovani molto bravi”.

Lazovic rinnoverà?

“Stiamo parlando. È stato in Nazionale. Abbiamo già parlato con il suo agente. Avremo un colloquio con lui e poi decideremo insieme”.

Salvezza: chi punta?

“La lotta è intrigante, forte. Contro la Juve noi abbiamo fatto un passo importante. Il Bologna ha fatto un exploit con Mihajlovic, le altre però hanno risposto bene. C’è bagarre”.

Promozione in Serie A: chi avrà la meglio?

“Il Brescia si sta confermando, il Palermo ha tutto per mantenersi li davanti nonostante le vicende societarie. Bene anche il Lecce di Liverani. Stenta un po’ il Benevento, ma la B è sempre particolare”

L’uomo mercato in B è Tonali. È davvero pronto per il grande salto?

“Sembra già un veterano. È un bene per tutto il calcio italiano”.