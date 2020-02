...con Prandelli

A tu per tu ...con Calori 08.02 - “La Juve affronterà la vera rivelazione del campionato, il Verona sta facendo grandi cose e non sarà una partita facile. L’Hellas ha avuto il coraggio di lanciare giovani importanti. Che bravi Zaccagni e Pessina. Al Verona c’è stato coraggio di osare”. Così a TuttoMercatoWeb Alessandro... 08.02 - “La Juve affronterà la vera rivelazione del campionato, il Verona sta facendo grandi cose e non sarà una partita facile. L’Hellas ha avuto il coraggio di lanciare giovani importanti. Che bravi Zaccagni e Pessina. Al Verona c’è stato coraggio di osare”. Così a TuttoMercatoWeb Alessandro... A tu per tu ...con Muzzi 07.02 - “Sono subentrato a Bucchi, ho trovato tantissimi problemi di natura fisica. Qualche giocatore non stava bene, abbiamo dovuto aggiustare tutto tra spogliatoio e parte atletica. Mancavano cinque sei giocatori fondamentali, abbiamo tirato avanti fino al mercato fatto con la società".... A tu per tu ...con Meluso 06.02 - "Il bilancio rispetto ai nostri obiettivi primari è positivo. Volevamo migliorare sotto il profilo della forza fisica e della qualità. Abbiamo preso giocatori funzionali in linea con il nostro budget. Pensiamo di aver fatto un buon mercato". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo... A tu per tu ...con Joao Santos 05.02 - "Il mancato arrivo di Rafael alla Roma? Fuzato sembrava destinato al Vitoria Setubal, all'ultimo momento però il club portoghese ci ha ripensato, magari ha rimandato l'operazione a luglio". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del portiere del Cagliari Rafael, Joao Santos. Come avete... A tu per tu ...con D'Amico 04.02 - "Criscito e la permanenza al Genoa? Quando ci sono interessamenti importanti fa sempre piacere. Pero ha prevalso il cuore, Mimmo non voleva lasciare la squadra in un momento particolare". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del difensore del Genoa Domenico Criscito, Andrea D'Amico. Leí... A tu per tu ...con Caravello 03.02 - "È stato un mercato scoppiettante, pieno di movimenti. Davvero, si sono mosse in tanti portando avanti colpi attuali e per il futuro". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Il colpo? "Eriksen all'Inter perché arriva un giocatore appetito da tanti club.... A tu per tu ...con Tavano 02.02 - "È stato un mercato vivace, qualche club ha fatto molto e altri hanno deciso di stravolgere poco". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Diego Tavano fotografa la sessione invernale da poco passata agli archivi. Poteva essere il mercato di El Kaddouri... "Sono convinto... A tu per tu ...con Luca Pasqualin 01.02 - "È stato un mercato divertente, ricco di trattative andate a buon fine e altre abortite. Nell'ultima settimana è stata una finestra molto movimentata". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Luca Pasqualin. La regina del mercato? "L'Inter. Ha strappato alla Premier uno... A tu per tu ...con Grigoletto 31.01 - "Slimani all'Inter sarebbe una bella operazione, i nerazzurri hanno fatto una grande trattativa prendendo Eriksen. L'Inter è la regina del mercato". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Alessandro Grigoletto, tra gli altri agente di Ezequiel Schelotto. La Fiorentina intanto... A tu per tu ...con Accardi 30.01 - "L'Inter ha fatto un grande mercato anche questa volta. Se è saltato Giroud non è un problema. E poi è arrivato Eriksen". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi intercettato all'Hotel Sheraton di Milano. "Per età e spesa - spiega Accardi - Eriksen è un colpo superiore...