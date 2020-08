...con Stefano Capozucca

“Spezia favorito, bravi Angelozzi e Italiano. Paganini jolly per chiunque. Genoa, con Faggiano vai sul sicuro. Mercato, dalla Juve alla Fiorentina: i protagonisti”

Spezia-Frosinone, questa sera in palio la Serie A. “Sono arrivate le due squadre migliori, i due organici più forti di questo momento. Lo Spezia è leggermente avvantaggiato, per il risultato dell’andata e anche per via dell’assenza di Dionisi”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex ds di - tra le altre - Genoa, Cagliari e Frosinone, Stefano Capozucca.

L’uomo mercato delle due squadre?

“Ho visto buoni giocatori da entrambe le parti. Dare meriti a qualcuno sarebbe brutto nei confronti di altri. Un giocatore che delle due squadre potrebbe avere mercato però è Paganini, un jolly che farebbe comodo a molte squadre”.

Tra gli allenatori brilla Italiano.

“Da più parti si mormora che diventerà il nuovo allenatore del Genoa. Ha tutte le carte in regola per fare bene. Ho visto alcune sfumature a fine gara, è anche andato a salutare gli ospiti. E poi lo Spezia ha anche un direttore sportivo bravo come Guido Angelozzi che al di là di come andrà stasera, ha dimostrato ancora una volta grandi cose”.

Al Genoa è andato intanto Daniele Faggiano.

“Daniele Faggiano non si discute. È tra i migliori della Serie A. Sono contento per il Genoa, ma ho un piccolo rammarico: non riesco a capire come club più importante non abbia puntato su di lui”.

Gli ha dato qualche consiglio in vista dell’avventura al Genoa?

“L’ho visto qualche giorno fa a casa mia. Il nostro rapporto è di stima, rispetto e amicizia. Gli auguro il bene. Quello che ci siamo detti però rimane tra noi”.

E lei direttore?

“Al momento sono al palo... spero di trovare una collocazione al più presto. Non è che a casa stia benissimo”.

Che mercato sarà quello di settembre?

“Le squadre vanno in ritiro con gli stessi giocatori con cui hanno finito. È un mercato particolare. Mi aspetto qualcosa di importante dall’Inter per l’assalto alla Juventus. Juventus che da quello che cerco di immaginare aprirà un nuovo ciclo: non sarà rivoluzione, ma vedremo qualche cambiamento. Mi aspetto tanto dalla Fiorentina e anche dal Napoli”

La Roma cerca un ds. E si è parlato di Paratici.

“Rimarrà alla Juventus. La Juve è la Juve. Mi fa specie però che la Roma inizi un nuovo corso senza un direttore sportivo. Questo mi lascia perplesso. Vedremo...”.