1 agosto 1926, nasce il Napoli

Il primo agosto 1926 nasce il Napoli, fondato col nome di Associazione Calcio Napoli. In realtà comunque la fondazione vera e propria avvenne il 25 agosto per iniziativa dell'industriale Ascarelli che fu il primo presidente. La nascita del club avvenne attraverso un cambio di denominazione dell'Internaples, società che fu creata nel 1922 dalla fusione di altre due formazioni il Naples Foot-Ball Club e l'Unione Sportiva Internazionale Napoli. Il Napoli ottenne l'affiliazione al Direttorio Divisioni Superiori come unico club del Centro-Sud insieme alle squadre capitoline Alba Audace e Fortitudo Pro Roma in virtù del piazzamento conseguito dall'Internaples nella Prima Divisione 1925-1926.