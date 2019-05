Il primo maggio 1988 il Milan vince 3-2 contro il Napoli al San Paolo e mette un'ipoteca sullo scudetto. Alla vigilia i rossoneri inseguivano al secondo posto ad un punto dai partenopei e l'incontro rivestiva dunque una grande importanza. La partita si giocò di fronte a 90mila spettatori pronti a spingere la formazione campana verso la conquista di un nuovo tricolore. La squadra di Sacchi stava però rimontando su un Napoli che iniziava ad accusare un po' di fatica. La gara fu sbloccata da Virdis nel primo tempo ma allo scadere della prima frazione di gioco Maradona, con una delle sue magiche punizioni, riportò il match in parità. Nella ripresa il Milan piazzò un uno-due letale: ancora Virdis, di testa su assist di Gullit, firmò la rete del vantaggio e poi Van Basten quella del 3-1 di nuovo su servizio di Gullit. Prima della fine del match Careca realizzò la rete del 3-2 ma il Napoli non evitò la sconfitta e fu superato in classifica dal Milan che avrebbe poi vinto lo scudetto.