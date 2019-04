10 aprile 2007, Roma umiliata: lo United la sconfigge 7-1 in Champions

© foto di Imago/Image Sport

Il 10 aprile 2007 la Roma viene sconfitta 7-1 all'Old Trafford contro il Manchester United. Era il ritorno dei quarti di finale di Champions e i giallorossi erano reduci dalla vittoria (2-1) all'Olimpico nell'andata. Il match si presentava complicato ma nessuno poteva aspettarsi di andare incontro ad una vera e propria umiliazione. Dopo soli 19 minuti i Red Devils erano già avanti di tre reti grazie a Carrick, Smith e Rooney. E all'intervallo la situazione era praticamente compromessa, visto il risultato di 4-0 con la rete realizzata da Cristiano Ronaldo. La squadra di Sir Alex Ferguson non si fermò e nella ripresa continuò a segnare. Ronaldo andò ancora in gol, così come Carrick e dopo la rete di De Rossi il 7-1 fu firmato da Evra. "La sera più triste della mia carriera", dichiarò a fine gara Totti.