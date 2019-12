© foto di Federico De Luca

Il 10 dicembre 2003 la Juventus eguaglia la vittoria con più ampio scarto nella storia delle coppe europee: in una partita della fase a gironi di Champions League arriva un inappellabile 7-0 all'Olympiacos. Al "Delle Alpi" vanno a segno sei marcatori diversi, con Trezeguet unico autore di una marcatura multipla con una doppietta. Con questo successo la squadra di Marcello Lippi si assicura la vittoria nel girone, composto anche da Real Sociedad e Galatasaray. Nella storia già altre due volte la Juve aveva vinto con identico risultato: nel 1983 contro il Lechia Danzica in Coppa delle Coppe e nel 1986 contro il Valur Reykjavik in Coppa dei Campioni.