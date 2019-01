11 gennaio 2007, Beckham ai Galaxy. La MLS inizia a fare sul serio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La MLS nasce nel 1996 ma la Lega viene fondata tre anni prima come condizione posta dalla FIFA al momento dell'assegnazione dei Mondiali del 1994. Tuttavia nonostante il successo della rassegna iridata negli States il campionato fatica a decollare. La svolta ha una data: l'11 gennaio 2007, quando i Los Angeles Galaxy annunciano l'ingaggio di David Beckham, il giocatore di gran lunga più mediatico dell'epoca. L'arrivo del campione inglese suscita l'interesse dei media ed è lo sponsor perfetto per i giocatori europei che fino a quel momento avevano snobbato la MLS, ritenendola poco attraente e poco competitiva. L'ex stella di Manchester United e Real Madrid fa così da apripista all'arrivo negli anni seguenti di altre star internazionali, che aiutano a far crescere il soccer.