13 agosto 2017, la Lazio vince la Supercoppa battendo 3-2 la Juventus

Il 13 agosto 2017 la Lazio vince la Supercoppa italiana battendo 3-2 la Juventus allo stadio olimpico di Roma. Primo tempo equilibrato con varie occasioni da una parte e dall'altra: a passare in vantaggio è stata però la lazio su rigore concesso per fallo di Buffon su Immobile. lo stesso attaccante ha realizzato dal dischetto. Sulle ali dell'entusiasmo i biancocelesti ad inizio ripresa hanno trovato il gol del due a zero con lo stesso Immobile con un colpo di testa su cross di Parolo. Dopo aver sfiorato il 3-0, la Lazio è stata costretta a subìre il ritorno della Juve. A cinque minuti dal termine una punizione di Dybala ha riaperto i giochi e lo stesso argentino al 90' ha pareggiato su rigore per un fallo su Alex Sandro. E quando la gara pareva avviata ai supplementari ecco lo spunto di Lukaku capace di regalare il pallone giusto a Murgia per il 3-2 finale. Per la quarta volta la Lazio poteva alzare la Supercoppa.