17 agosto 1995, Van Basten annuncia l'addio al calcio

Il 17 agosto 1995 Marco Van Basten annuncia l'addio al calcio. Il grande attaccante olandese lo comunicò attraverso una conferenza stampa organizzata nella sede del Milan. Era un giorno triste per i tifosi rossoneri che con lui avevano sognato ed esultato a più riprese. Dopo aver vissuto una carriera che lo aveva portato a vincere tutto, compreso il Pallone d'Oro (a parte i campionati del mondo con la sua nazionale), Van Basten era reduce da due stagioni e mezzo in cui non era riuscito più a giocare a causa dei fastidiosissimi problemi alla caviglia. Dopo quattro operazioni, decise che era arrivato il momento di ritirarsi, a soli trent'anni. Sono 125 i gol realizzato in rossonero (201 le partite).