22 dicembre 1969, Rivera vince il Pallone d'Oro. Come Nedved 34 anni dopo

Il 22 dicembre 1969 il Pallone d'Oro viene assegnato per la prima volta - dopo l'oriundo Sivori - a un calciatore italiano: Gianni Rivera. Nato ad Alessandria, ma cresciuto a Milano, dove va a giocare in rossonero già a 16 anni. Fu il perno del Milan, il giocatore più rappresentativo, vincendo due Coppe dei Campioni. E la seconda, quella del 1968-69 vinta in finale contro l'Ajax è decisiva per la vittoria del premio di France Football. Rivera battè di soli quattro punti il connazionale Gigi Riva, che stava intanto trascinando il Cagliari a quello che sarà uno storico scudetto. Terzo posto per il tedesco Gerd Muller del Bayern. Sempre il 22 dicembre ma del 2003 il Pallone d'Oro fu vinto da Pavel Nedved al termine di una stagione che lo aveva visto vincere con la Juventus lo scudetto e la Supercoppa Italiana. Niente da fare invece per la Champions, persa in finale ai rigori contro il Milan.