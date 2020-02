vedi letture

23 febbraio 2000, muore Stanley Matthews. Fu il primo Pallone d'Oro

Uno stile di vita impeccabile, grande dedizione negli allenamenti, e una dote naturale hanno fatto di Stanley Matthews un giocatore estremamente longevo fino ad arrivare all’età di 50 anni a giocare ancora nel massimo campionato inglese. Stoke City e Blackpool, le due squadre in cui ha militato nella sua lunga carriera. Centrocampista dotato di un’ottima tecnica, ma soprattutto di una grande visione di gioco Matthews conquista nel 1956 il Pallone d'Oro nel prima anno di assegnazione del titolo. Più prolifico in zona gol nella prima parte dalla carriera, arretrerà sempre più il suo raggio di azione, esaltando le sue qualità nella costruzione del gioco. Nel 1953 vince con il Blackpool, la coppa di Inghilterra. Si narra che sia stata l’unica volta in cui per festeggiare ha bevuto un po’ di Champagne. Matthews si spegne il 23 febbraio del 2000 all’età di 85 anni.