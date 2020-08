25 agosto 2002, la Juve vince la Supercoppa contro il Parma a Tripoli

vedi letture

Il 25 agosto 2002 si gioca quindicesima edizione della Supercoppa Italiana e la Juve vince il trofeo. La squadra bianconera sfidava Parma in uno scenario inedito: si giocò a Tripoli, in Libia. Prima di allora solo una volta il torneo era stato disputato all'estero, nel 1993 negli Stati Uniti. I bianconeri erano reduci dal clamoroso scudetto vinto con sorpasso all'ultima giornata ai danni dell'Inter, mentre i ducali avevano conquistato la coppa nazionale, vincendo peraltro in finale proprio contro la Juve. Una doppietta di Alessandro Del Piero rese vano il momentaneo pareggio di Marco Di Vaio che pochi giorni dopo diventerà proprio un giocatore bianconero. 2-1 il finale per la squadra allenata da Marcello Lippi e per la Vecchia Signora si trattò del terzo titolo.