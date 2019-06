26 giugno 2006, Italia-Australia 1-0. Totti al 95' ci porta ai quarti di finale

Il 26 giugno 2006 a Kaiserslautern, l'Italia di Marcello Lippi affronta l'Australia in un incontro valido per gli ottavi di finale dei Mondiali. Gli azzurri arrivano all'appuntamento grazie alla vittoria nel proprio girone, davanti a Ghana, Repubblica Ceca e Stati Uniti. Per l'occasione il ct lascia fuori Francesco Totti, che è arrivato alla manifestazione non al top a seguito di un brutto infortunio rimediato a gennaio. Spazio ad Alessandro Del Piero con Alberto Gilardino e Luca Toni. I socceroos di Guus Hiddink si rivelano avversari tosti, ben messi fisicamente e organizzati difensivamente. L'arbitro, lo spagnolo Luis Medina Cantalejo, ci penalizza espellendo nel secondo tempo Materazzi per un fallo al limite su Bresciano. Gli australiani iniziano a far paura ma gli azzurri resistono in una partita destinata ad andare ai supplementari. Invece, nei minuti di recupero, Fabio Grosso si conquista un calcio di rigore. Francesco Totti, subentrato a Del Piero a un quaro d'ora dalla fine, si presenta dal dischetto e infila il pallone all'incrocio dei pali: siamo ai quarti di finale.