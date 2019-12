Il 28 dicembre 1993 Roberto Baggio vince il suo primo Pallone d'Oro. L'asso della Juventus non ha praticamente concorrenza: 142 i punti ottenuti, contro gli 83 del secondo classificato Dennis Bergkamp, approdato nell'estate all'Inter dall'Ajax e i 34 di Eric Cantona del Manchester United. Grazie al Divin Codino un italiano torna a vincere il premio di France Football a distanza di 11 anni esatti: l'ultimo fu Paolo Rossi (28 dicembre 1982). In favore di Baggio ci fu l'esaltante cavalcata in Coppa Uefa, che la Juventus ha poi vinto nella doppia finale contro il Borussia Dortmund. Proprio all'atto finale Baggio segnò due reti nell'1-3 nella sfida d'andata al Westfalenstadion.