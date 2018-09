29 settembre 1981, muore Bill Shankly. Il tecnico più amato dai tifosi Reds

Il 29 settembre 1981 muore a Liverpool Bill Shankly, storico allenatore del Liverpool. Scozzese di nascita, iniziò la sua carriera di allenatore negli anni cinquanta ma divenne famoso per il ciclo che aprì al Liverpool. Ai Reds approdò nel 1959 quando la squadra militava in seconsa divisione. Grazie al suo paziente lavoro bastato anche sui giovani nel 1962 arrivò la promozione e due anni più tardi vinse addirittura il campionato. Si sarebbe ripetuto nel 1966 e nel 1973. Proprio quell'anno conquistò anche la coppa Uefa dando grande visibilità europea al Liverpool (nel frattempo Shankly aveva fatto arrivare al Liverpool pure Kevin Keegan). Dai tifosi dei Reds viene considerato l'allenatore più importante perchè è stato capace di ridar lustro e dignità al club. I suoi giocatori lo chiamavano The Boss: lui si ispirava al calcio totale olandese, fu in innovatore discostandosi dalla classica filosofia della 'palla lunga' imperante in quel periodo. Ad Anfield è stata eretta anche una statua in suo onore.