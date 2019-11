Il 3 novembre 1999 si spegne Romeo Anconetani, storico presidente del Pisa dal 1978 al 1994. E alla sua guida il club nerazzurro conosce i suoi anni migliori, giocando sei campionati di Serie A e vincendo due Mitropa Cup. La figura di Anconetani divenne popolare in tutta Italia per il suo fare istrionico e la sua scaramanzia: famosa la sua abitudine a spargere del sale in campo prima del fischio d'inizio delle partite. il "Presidentissimo", come veniva definito, era noto per il suo fiuto a scovare talenti e valorizzarli. Per citare alcuni nomi: Wim Kieft, Diego Simeone, Klaus Bergreen e José Chamot, senza dimenticare Mircea Lucescu in panchina. Due anni dopo la sua morte il comune di Pisa ha deciso di cointestargli l'Arena Garibaldi della città.