30 gennaio 1980, Bergomi esordisce tra i professionisti. Contro la Juventus

© foto di Alberto Fornasari

Il 30 gennaio 1980 durante la partita di Coppa Italia fra Inter e Juventus fa il suo esordio assoluto fra i professionisti, a soli 16 anni e un mese, Giuseppe Bergomi. Portato in prima squadra da Eugenio Bersellini, il difensore entrerà in campo al 63' al posto di Nazzareno Canuti. Primo compito: marcare Pietro Fanna. Sarà un successo, non a caso meno di un mese più tardi esordirà in Serie A diventando il più giovane debuttante nella storia dell'Inter. Il resto è storia: 756 partite fra campionato e coppe con la maglia dell'Inter, 81 presenze con la Nazionale con il titolo di Campione del Mondo a soli 18 anni.