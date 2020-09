8 settembre 2011, viene inaugurato lo Juventus Stadium

L'8 settembre 2011 viene inaugurato lo Juventus Stadium, nato dalle ceneri dello stadio Delle Alpi. Questo impianto era stato costruito in occasione di Italia 90 e si era rivelato un flop architettonico per la scarsa funzionalità per una partita da calcio. Il nuovo stadio è un vero gioiello, più piccolo e compatto. E soprattutto senza l'inutile pista d'atletica del predecessore. "Dopo 114 anni il popolo bianconero ha finalmente conquistato la sua casa" ha dichiarato nella serata inaugurale il presidente Andrea Agnelli. Per l'occasione viene invitato il Notts County, dal quale sono state ereditate le maglie bianconere. L'amichevole con gli inglesi termina 1-1 con Luca Toni primo marcatore dell'impianto.