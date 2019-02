© foto di Federico Gaetano

Christian Abbiati, ex portiere del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport nel giorno del ventesimo compleanno di Gigio Donnarumma: "Il cambio di preparatore? Fiori rispetto a Magni ha una metodologia quasi del tutto diversa: carichi più pesanti, meno palestra e lavoro differente sulla postura. Non ho nulla contro Magni, è bravissimo a impostare ragazzi dai 15-16 anni in su, ma si arriva a un punto che si deve lavorare su altro. Cosa che adesso sta avvenendo. Gigio ha ripreso a migliorare, progredendo dove era indietro. Quanto gli manca per arrivare al top? Non molto, il grado di professionalità deve essere totale, prenda spunto da Ronaldo. Occorre pensare che il proprio corpo è la propria azienda. Lui ha grande personalità ed è già un campione. Ha superato grandi difficoltà e adesso a Milanello viene trattato giustamente come un adulto. Rimanere al Milan è stata la scelta più giusta e gli auguro di restare in rossonero tutta la vita".