© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante del Cagliari Robert Acquafresca ha parlato dei biancocelesti e della sfida di domani contro i rossoblu sardi: "La Lazio ha vinto meritatamente contro la migliore Juventus. Secondo me, insieme all'Inter, è l'unica squadra che può contendere il titolo alla Juve. Guardando questa Lazio, devo ammettere che è una squadra molto forte. Il consiglio che voglio dare ai tifosi è quello di essere ottimisti, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. L'Europa League è andata male, è vero, ma ora bisogna concentrarsi solo sul campionato. La sfida col Cagliari? Mi aspetto una partita bellissima, si sfidano due allenatori molti bravi che fanno giocare le proprie squadre a a viso aperto. Penso che i valori dimostrati finora rispecchino la posizione in classifica delle due squadre. Sarebbe bello che la Lazio riuscisse a tornare in Champions, o magari che riuscisse a fare anche qualcosa in più".