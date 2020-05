Addio Gigi Simoni, l'Atalanta: "Partecipiamo al dolore per la sua scomparsa"

Messaggio anche dell'Atalanta per Gigi Simoni, scomparso oggi all'età di 81 anni: "Il Presidente Percassi e tutta la Società #Atalanta partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di Gigi Simoni".

President Percassi and Atalanta B.C. mourn the loss of #GigiSimoni. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/cXiJ7MHwCQ

