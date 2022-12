ufficiale Padova, raggiunto l’accordo con Torrente. È lui il nuovo mister biancoscudato

Come annunciato ieri, il Padova ha sciolto le riserve in panchina, nominando l'ex Gubbio Vincenzo Torrente nuovo allenatore della prima squadra biancoscudata, dopo l'esonero di Bruno Caneo.

Ecco la nota del club:

"Il Calcio Padova comunica che è stato raggiunto l’accordo con Vincenzo Torrente, che da oggi è il nuovo allenatore biancoscudato. Mister Torrente verrà presentato questa mattina alle ore 11:00 presso lo Stadio Euganeo.

Vincenzo Torrente è nato a Cetara (Salerno) il 12 febbraio 1966. Da calciatore, nel ruolo difensore, ha indossato per 412 volte la maglia del Genoa (terzo rossoblu della storia per presenze dietro Ruotolo e Becattini) dal 1985 al 2000, iniziando la carriera nella Nocerina e concludendola all’Alessandria.

Da allenatore ha iniziato la carriera nelle giovanili del Genoa, in coppia con Rino Lavezzini, nel 2002-2003. Nel 2007 vince il Torneo di Viareggio con la formazione Primavera. Nel 2009, con Luigi Simoni nelle vesti di Direttore Tecnico, siede sulla panchina del Gubbio, portando gli eugubini prima ad una promozione in Lega Pro Prima Divisione (tramite playoff) e ad una storica promozione in Serie B nel 2011. L’anno successivo firma per il Bari con il quale chiude al 13° posto. Ritrova Luigi Simoni come Direttore Tecnico l’anno seguente alla Cremonese, sedendo successivamente sulle panchine anche di Salernitana e Vicenza. Nel 2018/2019 conduce ad una storica salvezza la Sicula Leonzio da subentrante, prima del ritorno a Gubbio nell’ottobre 2019. Tornato in terra umbra dopo 8 anni, conduce la squadra alla salvezza partendo dal penultimo posto e chiudendo la stagione al 15° posto, venendo confermato alla guida tecnica anche nel 2020/2021 (12° posto) e 2021/2022 (7° posto)".