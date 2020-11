Addio Maradona, Bruscolotti: "Ci siamo sempre detti tutto. Parlavamo tantissimo"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando Diego Armando Maradona: "Mi è tornato in mente un episodio. In un incidente di gioco presi una botta alla testa e il medico mi disse di rimanere sveglio di notte. Alle 2 sentii bussare, era Diego che mi disse 'cosa pensavi che ti lasciassi da solo?'. Il nostro rapporto era forte perché ci siamo sempre detti tutto. Quando rimanevamo sotto la doccia dopo l'allenamento parlavamo tantissimo, ci siamo detti di tutto e di più. Gli ho comunicato il mio pensiero per certi personaggi che aveva vicino, lui ha fatto lo stesso".