Addio Maradona, il dolore dell'amico Caniggia: "Sono devastato, eri un fratello"

Claudio Paul Caniggia affida a Twitter il suo dolore per la scomparsa dell'amico Diego Armando Maradona; "Sono devastato per la notizia, era il mio fratello... Spero che tu capisca che non ho parole in questo momento. Voglio solo dire ai suoi familiari che li accompagno in questo dolore".