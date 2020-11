Addio Maradona, Leo Messi saluta il maestro: "Ci lascia ma non va via. Diego è eterno"

vedi letture

Lionel Messi, attraverso Instagram, ha salutato Diego Armando Maradona dopo la morte di oggi pomeriggio. "Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Mi rimangono tutti i momenti belli vissuti con lui, voglio cogliere l'occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici".