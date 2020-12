Addio Paolo Rossi, Marchisio: "Raccontiamo ai nostri figli chi era Pablito, eroe per sempre"

"Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perché no, non è solo un gioco. Ciao Pablito eroe per sempre". Claudio Marchisio, sul suo profilo Twitter, ha ricordato Paolo Rossi, scomparso nella notte all'età di 64 anni.