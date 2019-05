Agostinelli: "Milan in difficoltà, Atalanta è l'Ajax d'Italia"

© foto di Federico Gaetano

Nel pomeriggio di MC Sport, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e allenatore Andrea Agostinelli per parlare del Milan.

Sui rossoneri

"Bakayoko? E' una mancanza di rispetto per il tecnico e il gruppo. E' un ottimo giocatore, accanto a lui servirebbe un giocatore che crea gioco. Avere un grande regista in mezzo al campo sarebbe qualcosa d'importante. Quarto posto? Come non mai è difficile dare n pronostico. Vedo lanciate Atalanta e Torino, che giocano senza pressioni. Il Milan è in difficoltà. Milan e Torino hanno un buon calendario, il Toro deve superare indenne il derby. Ma occhio all'Atalanta, perché è alla pari delle altre, perché è una squadra pazzesca. E' l'Ajax d'Italia, è una squadra favolosa, soprattutto quel trio davanti. Chi fa filotto, arriva, chi non lo fa, rischia di essere fuori".