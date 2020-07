AIC Equipe Campania, riparte la stagione dei disoccupati

Prenderà il via lunedi 20 luglio l’attività dell’Equipe Campania, ritiro estivo per calciatori ideato dal Responsabile AIC in Campania, Antonio Trovato (nella foto). Si partirà, come noto, con una prima fase caratterizzata da un preritiro gratuito la cui chiusura è prevista per venerdi 31 luglio. Una novità, come spiegato dallo stesso Trovato, studiata in virtù del momento di difficoltà vissuto dai calciatori dilettanti a causa dell'emergenza Covid-19. Una scelta, peraltro, dal valore etico e simbolico imponente. Due le strutture sulle quali convergeranno i lavori: il “Vallefuoco” di Mugnano (NA) e il “Novi” di Angri (SA), sotto l’egida di due coppie di professionisti. A Mugnano, infatti, sarà il Prof. Franco Esposito a curare la preparazione atletica dei ragazzi, con il mister dei portieri, ex Savoia, Casoria e San Giorgio, Marco Borzillo, con Gennaro Della Corte che per il quinto anno consecutivo sarà il Responsabile dell’Area portieri. Ad Angri, lavorerà col gruppo il Prof. Antonio Bartiromo in partnership con l’allenatore dei portieri, Enzo Barbato. Solo ed esclusivamente per il periodo del preritiro, i lavori dell’Equipe Campania osserveranno il seguente calendario, appuntamento al campo alle ore 18 : lunedi, mercoledi e venerdi al “Vallefuoco”, martedi, giovedi e venerdi al “Novi”.