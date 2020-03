Allarme Coronavirus, anche l'ex juventino Poulsen in quarantena

Christian Poulsen, ex centrocampista della Juventus e attualmente assistente di Erik ten Hag all'Ajax, è stato posto in quarantena cautelativa perché è venuto a contatto con Thomas Kahlenberg, ex nazionale danese che ha contratto il virus in una sua visita ad Amsterdam. Per ora Poulsen è stato lasciato a casa e lo stesso vale per un fisioterapista e un fisiologo.