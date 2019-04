© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Altobelli, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, si sofferma ampiamente sul ritorno di Mauro Icardi in campo e al gol: "Ieri sera Mauro Icardi ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei 4-5 centravanti più forti al mondo. Io l'Icardi calciatore non lo cambierei con nessuno, ma nei due mesi precedenti ha fatto delle scelte sbagliatissime, come quella di non andare a Vienna. Icardi doveva dimostrare di essere uno che, anche senza fascia, ama l'Inter e tiene all'Inter. Questo è stato un suo grandissimo errore. La società ha sbagliato, Icardi ha sbagliato e Luciano Spalletti ha sbagliato e ognuno deve prendersi le sue responsabilità. La colpa più clamorosa di Spalletti è stato dire che Icardi non è né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo, lui è un patrimonio dell'Inter e va tutelato. Da un allenatore esperto e da un uomo intelligente come lui non me lo aspettavo. Poi si è corretto e ha fatto brutta figura. Il futuro di Icardi? Io se ho un grande giocatore cerco di tenerlo, a meno che non sia proprio obbligato a darlo via".