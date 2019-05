Fonte: Radio bianco nera

© foto di Insidefoto

Intervenuto ieri su Radio Bianconera, Amauri ha parlato anche di Belotti

“Lui ha sempre dimostrato di essere un giocatore con potenzialità. Ha fatto benissimo, ha fatto i suoi gol e come è normale ha passato momenti particolari, come ogni attaccante. Sicuramente ha un futuro brillante e sta dimostrando le sue qualità. Gli diedi un consiglio? Sì aveva fatto un primo tempo in cui era più preoccupato a fare quello che diceva l'allenatore piuttosto che quello che sapeva fare e io gli avevo detto di pensare più a sé stesso e a quelle che erano le sue capacità; gitati e tira gli dissi Lui ha fatto così e ha fatto gol. Sono contento per lui, deve essere bravo a sfruttare le sue qualità. Anche perché il tempo passa (ride, ndr)".