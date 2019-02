Ambrosini: "Grande lavoro di Gattuso. Sta facendo il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista La Gazzetta dello Sport, nella quale ha speso anche belle parole per Rino Gattuso: "Mi piace tantissimo, sta facendo un lavoro straordinario. Davvero non capisco cosa gli si possa chiedere di più. Ha dato forza mentale a questo gruppo, consapevolezza. E soprattutto ha dato un’anima. Bisogna valutare l’operato di un allenatore in rapporto alle aspettative della società. Lui le sta rispettando in pieno. Oltre ai risultati, gli si chiedeva anche di valorizzare i giocatori della rosa, mi sembra che ci sia riuscito. Un esempio? Su tutti direi Bakayoko, la sua crescita rispetto alle difficoltà di inizio stagione è assolutamente evidente".