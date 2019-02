Ambrosini: "Piatek ragazzo serio e funzionale a questo Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex rossonero Massimo Ambrosini ha parlato a Milannews soffermandosi sull'impatto avuto dal neo acquisto Krzysztof Piatek: "Piatek conosceva il calcio italiano ed è un ragazzo serio a vedere dall'esterno, è un giocatore funzionale a quello che sta diventando il Milan in questo momento, si prende il campo da attaccare, lui la profondità la attacca con molta cattiveria. In area di rigore avete visto quello che è in grado di fare".