© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Raffaele Ametrano, ex centrocampista di Juve e Napoli, ha parlato a Radio Sportiva in vista del big match di domani: "I tredici punti di differenza con la Juventus sono un po' bugiardi per il potenziale del Napoli. Che i bianconeri possano vincere lo scudetto è quasi scontato vista la forza della squadra, ma con quel distacco è troppo. Gli azzurri sono una delle squadre che possono arrivare fino in fondo in Europa League, anche se più si va avanti più cresce il valore delle avversarie, vincerà chi starà meglio nel momento decisivo. La sconfitta di Madrid è stata una mazzata per la Juventus, a Napoli sarà un test importantissimo, dovesse uscire male dal San Paolo avrebbe ancora meno possibilità di passaggio del turno in Champions".