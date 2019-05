Amoruso: "Allegri può andare via, Conte potrebbe sostituirlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex Juventus Nicola Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: “Il futuro della panchina? Allegri penso che potrete andare via di fronte a un’offerta importante, che rappresenterebbe nuovi stimoli. L’unico che potrebbe sostituirlo è Conte. Nonostante in passato ci sia stata qualche frizione con il presidente, secondo me sanno che è l’unica strada percorribile. L’offerta del PSG sarà una di quelle impossibili da pareggiare. Le dichiarazioni post partita di Agnelli e Allegri mi avevano fatto riflettere. Penso che Allegri abbia voglia di confrontarsi con un altro campionato. Per lui sarebbe una scelta giusta. Ad Allegri poi non viene perdonato nulla. Non è stato accolto bene e lo hanno accettato solo perché ha vinto”.

Su Dybala: “Secondo me non va venduto, credo che debba maturare come comportamento e qualità in campo, può fare molto di più. Ha bisogno di più fiducia. Credo che non sia il momento per vendere Dybala, si può vendere dopo un grande campionato. Ora sarebbe una vendita non giusta anche come valore”.

Su Conte: “Alla Juventus lo conoscono bene, pretende il massimo da tutti e non guarda in faccia nessuno. Così come era in campo, è in panchina. Antonio da giocare era un po’ silenzioso: poche parole ma giuste. Era un gran professionista”.



Chiosa su Pjanic: “Ha grandi qualità e sbaglia poco ma nelle partite che contano si nasconde un po’. Anche se fisicamente subisce un po’, credo che sia uno dei centrocampisti che ha più qualità”.