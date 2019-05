© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso: “La panchina della Juventus? Io punterei dritto su Antonio Conte, conosce bene l’ambiente. Credo che sia vicino all’Inter, ma magari sta aspettando un segnale da parte della Juve. Alla fine credo che si andrà su Inzaghi, è un allenatore valido. Sicuramente cambierà qualcosa, ci sarà qualche partenza, ma ne verrà fuori sempre una Juventus rafforzata. Gli obiettivi non cambiano, anzi troveremo una società ancora più motivata a vincere la Champions League. In campionato è difficile contrastare questa Juventus, è in Europa che bisogna fare la differenza”.