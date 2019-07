© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex juventino Nicola Amoruso: “Dybala non ha trovato grande continuità nell’ultima stagione, ma ha tutto per poter fare la differenza. Allegri lo ha tenuto un po’ lontano dalla porta, ma credo che con Sarri questo giocatore possa definitivamente esplodere”.

Su Icardi: “Io non sono pro Icardi, non come giocatore ma per ciò che è il contorno. Non mi piace il caos mediatico che c’è attorno a lui. È un giocatore che in campo dimostra di avere tanta personalità, fuori un po’ meno. Si lascia gestire completamente da Wanda Nara che con tutto il rispetto è una brava show girl, ma per fare l’agente serve altro. Io riprenderei Higuain. Secondo me anche Sarri è rimasto deluso dalle sue prestazioni al Chelsea, la bocciatura della Juventus ha inciso tantissimo per il giocatore che evidentemente dal punto mentale è fragile. Ma credo che un ritorno potrebbe essere la soluzione migliore per tutti. So che c’è una trattativa abbastanza avanzata con la Roma, ma io riprenderei Higuain e farei a meno di Icardi”.