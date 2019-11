Ancelotti: “Siamo vivi e vegeti”

"Il girone si è messo bene, Napoli ancora in corsa"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Non ne siamo usciti perché dobbiamo dare ancora delle conferme, ma siamo sulla strada giusta. Siamo vivi e vegeti". Carlo Ancelotti, a Sky, così ha commentato a caldo l'1-1 di Champions in casa del Liverpool. "Ottenere qui un pari non è facile. Siamo rimasti in partita anche se abbiamo sofferto. Non c'era un'altra maniera di uscire vivi da qui con questo Liverpool - ha aggiunto l'allenatore - Il girone si è messo bene, siamo ancora in corsa sia noi che i Reds. Sinceramente non mi spiego la differenza di rendimento, non sono sorpreso della prestazione di Anfield ma di quelle del passato". (ANSA).