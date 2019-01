Anche l'Italdonne in Arabia Saudita? Possibile raduno pre-Mondiale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia femminile in raduno in Arabia Saudita. Dopo la Supercoppa giocata ieri sera a Gedda, è questo il progetto della FIGC. Lo riporta gazzetta.it, secondo cui l'idea sarebbe quella di portare l'Italdonne in Medio Oriente per 4-5 giorni prima del Mondiale, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, per poi proseguire la preparazione in Trentino.