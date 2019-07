Apre Bonazzoli, chiude Bahlouli: poker Samp alla Pro Patria

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

Quarta vittoria su quattro per la Sampdoria. I blucerchiati hanno superato la Pro Patria nell’ultimo test in programma al centro sportivo Temù. Davanti ad una buona cornice di pubblico, con il tifo organizzato sia sponda doriana che bustocca, mister Di Francesco conferma quanto fatto vedere nella rifinitura mattutina con Bonazzoli al centro del reparto offensivo con Gabbiadini e Caprari ai lati. Risponde Ivan Javorcic con il 3-5-2 che tante soddisfazioni ha portato nella passata stagione con Parker e Le Noci in avanti. Dopo due ottimi interventi di Tornaghi prima su Bonazzoli e poi su Gabbiadini, la Samp si è portata in vantaggio proprio con l'ex attaccante del Padova. Tre minuti più tardi è stato Gabbiadini a mettere la sua firma sul match prima del 3-0 di Jankto.

Bahlouli firma il poker - Nella ripresa girandola di cambi come consuetudine con Quagliarella, in campo al posto di Bonazzoli, a ricevere gli applausi del suo pubblico. Frazione molto equilibrata con la Pro Patria che si è resa pericolosa con Galli ma la siano conclusione si è persa sul fondo. Gli uomini di Di Francesco hanno però ripreso a spingere sull’acceleratore e nel finale hanno impegnato prima Tornaghi con Quagliarella e poi hanno trovato il poker con Bahlouli.

SAMPDORIA-PRO PATRIA 4-0

Reti: 21’ Bonazzoli, 24’ Gabbiadini, 45’ Jankto, 90’ Bahlouli.

Sampdoria p.t.: Rafael; Bereszynski, Murillo, Colley, Sala; Praet, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli, Caprari.

Sampdoria s.t.: Audero; Depaoli, Ferrari, Colley (58' Regini), Jankto (58' Barreto); Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Maroni (71' Bahlouli). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Pro Patria p.t.(3-5-2): Tornaghi; Boffelli, Molnar, Lombardoni; Cottarelli, Pedone, Ghioldi, Fietta, Galli; Parker, Le Noci.

Pro Patria s.t. : Mangano (65' Tornaghi); Battistini, Lombardoni (66' Molinari), Marcone; Spizzichino, Colombo, Bertoni, Panesi, Galli (81' Cottarelli); Mastroianni, Defendi. Allenatore: Ivan Javorcic.

Arbitro: Sangalli di Treviglio.