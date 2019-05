© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Aquilani era presente questa sera all'Olimpico per l'ultima gara di Daniele De Rossi in maglia giallorossa, l'ex compagno di squadra ha voluto dedicare un pensiero allo storico capitano della Roma tramite il suo profilo Instagram. Questa la didascalia che accompagna una loro foto da giovani: "Con stasera si chiude un’era. Sono fiero di averne fatto parte, anche se le nostre strade si sono divise troppo presto. Insieme ne abbiamo passate tante, a cominciare da questa foto, quando speravamo e sognavamo insieme l’esordio in prima squadra. In bocca al lupo per tutto Dani. Eppure il vento soffia ancora".