Aquilani: "Penso che De Zerbi potrebbe fare bene alla Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Alberto Aquilani, ex centrocampista della Roma, ai microfoni di Sky Sport in vista de "La Notte dei Re" di questa sera: "Su De Zerbi e Fonseca? Apprezzo molto De Zerbi ed il suo metodo di gioco, sono anche andato a vederlo a Sassuolo quest'anno, mi ispiro a quello che lui propone. Sarebbe una scelta frizzante, un allenatore giovane. A Roma bisogna fare una scelta, non vedo nomi altisonanti in giro, vedremo quello che succederà. Dopo una stagione così, i presupposti per fare bene ci sono tutti. Fonseca lo conosco perché quando ero allo Sporting Lisbona, lui era allo Sporting Braga. I tecnici portoghesi sono tutti molto preparati, tatticamente perfetti ed evoluti. Si sottovaluta un po' troppo il Portogallo al livello calcistico, ma hanno una grande scuola di allenatori. Lo Shaktar propone un bel gioco. Lui non conosce la lingua e il campionato italiano, quindi forse De Zerbi sarebbe una scelta migliore. Sui compagni a centrocampo? Ci sarà da correre molto questa sera (ride, ndr). Sull'evento? Lo scopo è quello di fare beneficenza, ma ci teniamo a fare bene in campo. Su De Rossi? Se n'è parlato tanto, anche troppo. Io spero che al più presto le cose si plachino e cerchiamo di andare avanti per il bene della Roma".