Atalanta, altro record: nessuno ha segnato per 4 volte 6 gol nei campionati top

Altro record per l'armata Gasperini, che per la quarta volta ha segnato almeno sei gol in questo campionato (Udinese, Lecce, Torino e Brescia). È il miglior risultato in questa stagione per i top 5 campionati europei.