Atalanta-Fiorentina, l'ex arbitro Bertini: "Mani Zapata? Può starci rigore"

© foto di Federico De Luca

Questa la moviola dell'ex arbitro Paolo Bertini su Atalanta-Fiorentina di ieri sera a Firenzeviola.it. "Il contatto tra Ceccherini e Gomez in area di rigore della Fiorentina nella dinamica del calcio che intendo io non è rigore probabilmente. Il calcio è uno sport di contatto e questo può essere interpretato come semplice azione di gioco. Con l'ausilio del VAR questo diventa automaticamente rigore perché comunque un contatto c'è. Ne sono stati dati di più scandalosi, è una decisione che è stata presa perché in questa epoca il VAR sta trasformando il calcio sotto tutti i punti di vista. In fin dei conti comunque il rigore ci può stare. Mano di Zapata in area orobica? Mi sembrava opportuno andarla a rivedere quell'azione anche perché io l'ho vista subito in diretta per come si è mosso il corpo di Zapata. Ci poteva stare il rigore, ne ho visti dare di peggio. Il silent check secondo me in questi casi non basta".