© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alejandro Papu Gomez nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo in seguito ai problemi alla coscia che lo hanno tenuto fuori nella partita contro il Torino. L'argentino sarà regolarmente a disposizione per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina prevista per mercoledì, per la felicità di Gasperini e dei compagni, che senza di lui faticano a trovare la via del gol. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.