© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la preparazione dell'Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia, in vista del prossimo impegno che vedrà i nerazzurri di scena sul campo del Bologna domenica alle 15. Rispetto a ieri quando la squadra aveva lavorato in base al minutaggio della gara con lo Shakhtar - riporta il sito ufficiale del club - oggi il gruppo ha seguito un unico programma di lavoro. Sempre a parte Ilicic. Domani a Zingonia rifinitura a porte chiuse al pomeriggio e poi partenza per Bologna.